–Vil ha samling i Vestland mot rasisme

Nyhende

–Vi må erkjenne at mange menneske enno blir utsett for strukturell rasisme og diskriminering – truleg i større grad enn det dei fleste av oss til no har vore klar over. Tida er no inne for å snakke ope om dette, og å gå høgare på bana i kampen mot rasisme, seier Alfred Bjørlo.





Stad kommunestyre skal torsdag 18/6 handsame ei fråsegn om å ta imot invitasjonen frå Vestland fylkesting til eit samarbeid for å nå målet om at Vestland skal bli ein antirasistisk sone der mangfaldig representasjon etterstrevast.». Vestland fylkesting vedtok dette med 60 mot 5 røyster 10. juni 2020.





–For meg handlar ikkje kamp mot rasisme om å gå på jakt etter monument og kunstuttrykk frå fortida ein kan rive ned eller stue bort, seier Alfred Bjørlo.

–Det viktige er korleis vi oppfører oss mot kvarandre i kvardagen – og å behandle folk skikkeleg, uansett hudfarge. Eg er rysta og har vondt inne i meg over å høyre dei sterke kvardagshistoriene frå nordmenn og –kvinner med ein annan hudfarge som har kome fram dei siste vekene. Vi veit diverre at «kvardagsrasisme» er ein realitet.

–Vi har ikkje eit godt samfunn før vi er trygge på at alle – uansett hudfarge og bakgrunn - kan leve like frie liv, fritt for rasisme og diskriminering. Då må vi som folkevalde leiarar lokalt og regionalt gå i front. Stad kommunestyre vil no gjere det. Eg vil oppmode alle andre kommunar, lag og organisasjonar, arbeidslivsorganisasjonar og andre i Vestland om å gjere det same, som svar på invitasjonen Vestland fylkesting no sender ut, seier ordførar Alfred Bjørlo i Stad.