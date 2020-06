Behov for 3,3 mill. ekstra i Torvik

Treng tilleggsløyving

Torvik bustadfelt er no ferdigstilt og klart for overtaking av kommunen. Opparbeiding av feltet har medført kostnadar som overskrid budsjett. Kommunedirektøren tilrår at Stad kommunestyre godkjenner ei tilleggsløyving på 3.300.000 kroner finansiert ved bruk av lån.