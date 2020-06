Nyhende

Nordplan AS har utarbeida planframlegg for ein privat detaljreguleringsplan for Brunstad Kristelige Menighet i Rimstaddalen. Føremålet med planen er å leggje til rette for ei utviding av eksisterande forsamlingslokale, og å oppgradere uteområdet med etablering av fotball- og volleyballbane, grillplass og samlingsplass. Planen vert no lagt ut til høyring og er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing.

Rimstaddalen ligg nordvest for Bryggja, og er no blitt ein del av Stad kommune.