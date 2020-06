Kommunalt lappeteppe på Bryggja

Nyhende

I Utval for areal og eigedom tok Einar O. Midtbø (H) opp ei sak om kommunalt vegvedlikehald gjennom Bryggja sentrum. Midtbø opplyser om at vegvedlikehaldet gjennom Bryggja sentrum har vore særdeles mangelfullt etter grensejusteringa i januar. Det er eit lappeteppe frå grendahuset til Bryggja sentrum. – Slik deler av strekninga ser ut no, er den nærmast ikkje køyrbar. Midtbø peikar på at trafikken er ganske stor på denne strekninga.

I utvalsmøtet vart det opplyst om at ny asfalt på Strandavegen på Bryggja ligg inne i årets prioriteringar, og ein håper å få asfalteringa gjennomført i august.