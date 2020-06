Ei hinsides møteveke

Nyhende

I Forsvaret må enkelte gjennom ei helvetesveke. For fleire politikarar og kommuneadministrasjon kan denne veka karakteriserast som det same.

Stad kommune klarer å legge alle utvalsmøte i løpet av fire dagar: Stad eldreråd, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, Ungdomsrådet, Utval for areal og eigedom, Utval for kultur, idrett, samfunn og næring, Utval for helse og omsorg, Utval for oppvekst og opplæring, Administrasjonsutvalet, Finansutval og Formannskap. Som om det ikkje var nok så valde også Nordfjordrådet å ha møte denne veka.

Det forundrar oss sterkt at ingen politikar reagerer på det same som oss. Vi presiserer at vi ikkje grin for vår eigen del. Men som lokalavis snakkar vi på vegner av alle 9.468 innbyggjarane i Stad kommune. Lokalavisa er auge og øyre for dei, men med så tettpakka møteplan er det umogleg for innbyggjarane i Stad å følgje med på kva saker som no vert handsama i heimkommunen, og ikkje minst manglande moglegheit til å vere med å påverke prosessane.

Då ein planla nye Stad kommune vart ord som samskaping, samhandling og involvering brukt. Desse orda har ein tydelegvis gløymt. Innbyggjarane i Stad har ikkje sjanse til å engasjere seg når møtene kjem tett som hagl, og vert lagt med timars mellomrom. Eller ein administrasjon som sjølvsagt ikkje kan vere på to plassar til same tid for å informere politikarane når dei lurer på noko i ei sak. I tillegg får lokalpolitikarane delt ut lange saklister. Møta blir lange, sakslistene hinsides. Denne veka fekk dei til dømes på bordet tre store kommuneplanar dei skal meine noko om, før dei blir sent ut til offentleg ettersyn. Det seier seg sjølv at det ikkje blir dei store og gode diskusjonane når politikarane må pløye seg gjennom hundrevis av sider før møta.

Utvalsleiar Knut Tore Nes Hjelle vedgjekk at det blir mykje grovlesing. Faren er at politikarane våre ikkje får god nok tid til å sette seg inn i saker som er viktige for innbyggjarane, og innbyggarane si moglegheit til å påverke. Det kan føre til at det kan bli vanskeleg å få engasjerte innbyggarar til å stille til val. Til sjuande og sist handlar dette om lokaldemokratiet vårt.