–Vil gi presedens

Eid kommune imøtekom i 2018 søknad frå oppsitjarane på Nedre Os om å føre fram offentleg avløp. I samband med den pågåande utbygginga, har fire oppsitjarar fremja søknad om at ein planlagt privat del av utbygginga skal overtakast av kommunen. Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak er at søknaden om utviding av kommunalt avløpsanlegg på Nedre Os ikkje vert imøtekomen. Gunn Sande (Sp) og Reiel Fagerlid (Sp) stemde for kommunedirektøren sitt framlegg, medan Svein Rotevatn (V), Kirsti Ohrvik Olsen (V), Einar O. Midtbø (H), Therese Lien Smenes (Ap) og Hogne Bleie (Frp) stemde for fellesframlegg frå V, H og Ap der det heiter: « Pga manglande fall på den nye kommunale hovudleidninga for kloakk austover langs Osvegen frå pel 365 til 250 (115m) overtar kommunen den nye pumpestasjonen med tilknytingsgrøft rett sør for pel 365 i Osvika. Oppsitjarane i Osvika betaler i tillegg til ordinær tilknytingsavgift også økonomisk bidrag i form av anleggstilskot etter nærare avtale med Stad kommune.»