– Krevjande beredskap i ein normalsituasjon

Nyhende

– Så langt er det ikkje påvist smitte i Stad kommune. Det betyr ikkje at vi gjer endringar ut over det som styremaktene legg opp til. Vi førebur oss på at vi kan kome til å oppleve klyngesmitte, sa Thomas Vingen Vedeld som understreka kor viktig det er å halde fokus.

– Hovudfokuset framover blir å ta i vare testing, isolering og smittesporing samt at vi skal vere best mogeleg rigga ved smitte i institusjon. Stad kommune jobbar med rutinar og system for dette. Når det gjeld kohort, altså ein plass der smitta personar kan isolerast, så blir det jobba med eit meir avgrensa tilbod. Det blir også jobba med planar for ein interkommunal kohort på fylkesnivå, sa Vingen Vedeld som gjorde det klart at det er viktig at innbyggarane i kommunen framleis, sjølv om det ikkje er påvist smitte, held seg til dei gode innarbeidde rutinane, med handvask, avstand og at ein blir heime dersom ein kjenner seg sjuk.

– Sjølv om v i er i ein tilnærma normalsituasjon så er det fullt fokus på beredskap, noko som kan vere krevjande, sa Vingen Vedeld.