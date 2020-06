Opprettheld avslag

Nyhende

Ein skredfarerapport laga av NGI på oppdrag frå NVE har medført at det i ein del bygder no ikkje er lov til å bygge på utsette stadar, og der Navelsaker er utsett. Reint konkret har dette gjeve seg utslag i at eit ungt par har fått avslag på utviding av driftsbygning grunngjeve med at tiltaket ligg i skredfaresone.