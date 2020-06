Myroldhaug: Skal stå ferdig til bruk etter sommarferien 2021

Nyhende

– Den godkjende økonomiske ramma vi har fått for prosjektet er på 64,7 millionar kroner. Vi får eit tilskot frå Husbanken på 16,1 millionar kroner og tilskot fram Klimasats på 3 millionar kroner. Den 13. mars teikna Stad kommune kontrakt med Førde-firmaet Gravdal Bygg AS, som hovudentreprenør for utbygginga. Kontrakten med Gravdal Bygg AS er klaga inn for KOFA, men det vil ikkje ha noko betyding for kontrakten, sa Myklebust som la til at resultatet frå KOFA si klagehandsaming truleg ikkje ville ligge føre før ved årsskiftet.