– Det er eit langsiktig arbeid

Nyhende

Stad kommune har som mål å auke stillingsprosentane for tilsette i kommunen. Ei oversikt, som vart lagt fram for Helse- og omsorgsutvalet viser at det er langt fram før ein har nådd målet om at 75 prosent av alle tilsette skal ha stillingsprosentar på 100 prosent. Saka vart omtalt i Fjordabladet tysdag 5. juni, der vi peika på at berre to av ti sjukepleiarar i heimetenesta jobbar i 100 prosent stilling, og heiltidsstillingar er ein viktig del av kommunen sitt arbeid med kvalitet i tenestene, kompetanseheving og rekruttering. For å få eit betre innblikk i korleis kommunen tenkjer stilte vi nokre spørsmål til kommunalsjef Barbro Longva.