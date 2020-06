- Ei rettferdig finansiering av skulane i Vestland

Nyhende

Fylkeskommunen si finansiering av vidaregåande skular kan baserast anten på talet elevar ved skulen, eller talet på klassar ved skulane. Fylkestinget gjekk i dag inn for at tildelinga skulle baserast på tal klassar.

- Stykkprisfinansiering høver veldig dårleg i eit fylke som Vestland. Det kunne fort ført til sentralisering og ei dårleg finansiering av små skular. Ved å finansiera skulane basert på talet elevar, kan ein risikera at dei mindre skulane i distrikta vil koma dårlegare ut. Difor er vi i Senterpartiet veldig glade for at det no er talet klassar som blir lagt til grunn når pengane skal fordelast på dei vidaregåande skulane, seier Reksnes i ei pressemelding.

Rettferdig modell

- For å sikra eit likeverdig tilbod til elevar ved alle vidaregåande skular i Vestland, er det viktig at fylkeskommunen har ein rettferdig modell for fordeling av midlar til skulane, om det er til dei små skulane i distrikta eller til dei store byskulane, meiner han.

I tillegg til at tildelinga i hovudsak skal vere basert på tal klassar skal det også takast omsyn mellom anna til naudsynt breidde i tilbodet, halve klassar, leiingsressurs, andre stillingsressursar og variable driftskostnader ved høg oppfylling i klassa.

Vidare så er det lagt opp til at krav til tal elevar i klassar og krav til minimumsoppfylling i klassar vert avklara i saka om opplæringstilbodet hausten 2020.

- Krav til tal elevar pr klasse kan ha store konsekvensar både økonomisk og for tilbods- og skulestruktur, dette gjeld særleg for skulane i distriktet. Ei avklaring her er difor viktig med tanke på målsettingane om eit likeverdig opplæringstilbod med god fagleg breidde i heile fylket, seier Reksnes.