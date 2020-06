Slik fleirbrukshall vil idrettslaget i Selje ha

Nyhende

Som ein del av den førebuande prosessen inviterte Stad kommune til folke-/innspelsmøte i klubbhuset til Selje Idrettslag. Det var godt frammøte på møtet, men det kome få innspel frå forsamlinga. Ein grunn til dette kan sjølvsagt vere at brukargruppene, som var spurt før møtet hadde kome med innspel til funksjonar i hallen, som innbyggarane stort sett var samde om. Ein annan grunn kan vere at innbyggarane i Selje var klar over at Selje IL hadde kome langt i prosessen. Fjordabladet kan i dag presentere planane som Selje IL har fått utarbeidd for ein fleirbrukshall i bygda.