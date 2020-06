Nyhende

Fjordabladet fekk då opplyst at sykkelstativprosjektet no er ferdig, og at dette omfattar sykkelstativ med overbygg på Stårheim-, Haugen- og Hjelle skule. Vidare sykkelparkering med overbygg i sentrum ved rådhuset, Sagastad, Eid idrettshus og Golvsengane barnehage.