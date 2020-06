Bilar vart stoppa i kontroll - måtte sendast rett på verkstad for reparasjon

Nyhende

Det var heile 203 tungbilar innom kontrollstaden på Kjøs tysdag på dagtid. 43 av desse vart kontrollerte.

Tre førarar fekk køyreforbod og vart sende direkte på verkstad for reparasjon.

Ein hadde lause boltar i svingkranen. To hadde utslitne og skada dekk. Her vart det i tillegg eit gebyr på 2.000 kr på kvar sjåfør.

I tillegg til dette vart det utferdiga ein mangellapp på underkøyringshinder og feilplassert skilt. Ein førar fekk også gebyr for manglande vognkort.

Statens vegvesen minner om at dei har kontrollar langs veg for å sørge for betre trafikksikkerheit for alle trafikantar. Alle skal kome trygt fram på norske vegar. Kontrollane skal og medverke til å sikre konkurransevilkåra i bransjen og yrkesførarane sine arbeidsvilkår.