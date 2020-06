Nyhende

Statens vegvesen opplyser at riksveg 15 mellom Nordfjordeid og Måløy blir stengt ved Stårheim to netter denne veka. Dette skuldast at nye stikkrenner skal gravast ned under vegen.

Riksveg 15 vert stengt rett aust for Stårheim natt til tysdag 9. juni og natt til onsdag 10. juni.

Arbeidet er ledd i førebuing til at delar av rv. 15 skal asfalterast til sommaren.