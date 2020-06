Skal rivast og byggast ny

Nyhende

Det har lenge vore klart at den gamle Skipenes bru på Nordfjordeid treng ei oppgradering for å møte krav til tryggleik og for å betre tilbodet til fotgjengarar og syklistar. No er det klart at om alt går etter planen skal arbeidet med brua starte om nokre månadar. Før arbeidet kan kome i gong, er ein derimot avhengig av at høgspentlinja som står i nærleiken, vert fjerna. Statens vegvesen er no i dialog med Sogn og Fjordane Energi (SFE) om å få fjerna denne så fort som mogleg, opplyser dei.