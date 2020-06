No viser vêrvarselet sol dei neste åtte dagane

Nyhende

I motsetnad til sist helg, der fleire tok sitt første bad i sjøen dette året, er denne helga kaldare og med mindre sol. Medan laurdag har vore ein grei dag med temperaturar på rundt 15 grader skal dei neste dagane verte kaldare. Søndag og måndag er det ifølgje Yr meldt rundt ni til elleve grader i områda i Stad kommune. Trass i låge temperaturar er det ikkje varsla nedbør. Det er nemleg venta skya og delvis skya vêr søndag og måndag.

Stigande

Etter eit par dagar med lågare temperaturar, skal temperaturane auke frå rundt ti grader til rundt 18 til 20 grader frå tysdag av. Deretter ser det ut til at temperaturane skal auke endå meir ut i veka og kan kome opp i 26 til 27 grader neste helg og starten av veka i områda rundt Nordfjordeid. I områda rundt Selje er det varsla litt lågare temperaturar på rundt 20 grader.

Viser ikkje anna enn sol

I tillegg til gode temperaturar i lufta, ligg det an til at det vert sol i åtte dagar i strekk. Ifølgje Yr er dette framleis noko usikkert, men varselet viser per no ikkje noko anna enn litt skyer og sol frå starten av komande veke.