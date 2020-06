Riving før sommarferien

Nyhende

Rivinga av 132 kV kraftlinja som ikkje lenger er i bruk starta i førre veke. Planen er at mastene og linja gjennom Fladalen skal vere borte før sommarferien. Det er fem år etter at den nye 420 kV kom på plass. Der den opphavlege avtalen frå Statnett var at den tidlegare etablerte kraftlinja skulle vekk så snart den nye blei sett i drift.