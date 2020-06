Endra ferjepriser i Sogn og Fjordane

Nyhende

Fylkestinget vedtok 12. mai at fylkesvegferjesambanda i Sogn og Fjordane skal ta i bruk AutoPASS-regulativet for ferjetakstar som permanent løysing så snart som mogleg. Samstundes vedtok ein å oppheve prisreduksjonen som Statens vegvesen innførte som midlertidig koronatiltak frå 1. april.

Bakgrunn

Som følgje av koronapandemien har ein i heile landet gått vekk frå manuell billettering på ferjene, for å unngå smittespreiing mellom mannskap og trafikantar ved billettkjøp. Dette har ført til tap av inntekter på ferjesamband der betalinga skjer manuelt. På samband der ein har teke i bruk skiltlesing og etterfakturering, får ein likevel berre inn betaling for køyretøyet. Ein går dermed glipp av inntekter for passasjerane.

Statens vegvesen (SVV) har difor gått over til å nytte AutoPASS-regulativet på alle riksvegferjesambanda der dette ikkje allereie har vore i bruk. Vestland fylke nyttar i likskap med dei fleste andre fylka SVV sine regulativ og baksystem for billettkjøp på ferje. Fylkestinget har vedteke å følgje SVV både av tekniske omsyn og for å sikre billettinntektene. Ved å gå over til AutoPASS tek ein omsyn til smittevern og unngår manuell billettering, samstundes som ein får inn dei same inntektene som før. Med AutoPASS skjer billetteringa gjennom brikke-/skiltlesing og ikkje gjennom manuelle operasjonar. Sjølve billetteringa på ferjene blir mindre ressurskrevjande for ferjemannskap og kundar ved at registreringa av køyretøy går raskare enn vanleg billettering.

Totalinntekta blir ikkje endra

I Riksregulativet for ferje tek ein betalt for både køyretøy og passasjerar. I AutoPASS-regulativet tek ein berre betalt for køyretøyet, medan alle passasjerar og gåande reiser gratis. Regulativet skal vere provenynøytralt, det vil seie at totalinntekta ikkje skal auke eller minke. Prisen for passasjerar er no innbakt i prisen for køyretøy, og prisen for dei ulike kategoriane er berre innbyrdes endra. Ferjeoperatørane og fylkeskommunen kjem ikkje til å tene meir på det nye regulativet enn på det gamle.

Prisendring som følgje av overgang til AutoPASS

AutoPASS slår ut ulikt for ulike køyretøygrupper. Det er i hovudsak reisande som køyrer åleine i personbil som får den største auken. Ved overgang til AutoPASS-regulativet for ferjetakstar vil dei som køyrer åleine i personbil oppleve ein prisauke på i overkant av 30 prosent. Nokre av dei lengste køyretøygruppene får ein prisnedgang.

AutoPASS-regulativet inneheld følgjande endringar:

Gratis for passasjerar

Justeringar i lengdegruppene for køyretøy, men framleis med 9 lengdegrupper som i dag

Nye takstar som tek høgde for bortfall av passasjerbetaling (påslag opptil 35 %)

Rabatt ved bruk av AutoPASS-brikke

Rabattavtalar som krev førehandsinnbetaling er knytt til bruk av AutoPASS-brikke

Dei økonomiske konsekvensane som følgje av regulativendringane varierer noko frå samband til samband.

Reversering av prisreduksjon

I samband med krisepakka for koronakrisa vedtok Stortinget å redusere takstane på riksvegferjer med 20 prosent i perioden 01.04.20 til 30.06.20. Prisreduksjonen vart i første omgang gjort gjeldande også på fylkesvegferjene, men Fylkestinget vedtok 12. mai å oppheve dette, fordi fylka ikkje var lova kompensasjon frå staten for inntektstapet. Frå 1. juni er det difor ikkje lenger 20 prosent rabatt på ferjebillettane på fylkesvegferjesambanda i Vestland. Sidan denne prisendringa fell saman med innføringa av AutoPASS, får trafikantane som får prisauke som følgje av AutoPASS ei ekstra merkbar endring.

Dette er fylkesvegferjesambanda i Sogn og Fjordane som tek i bruk AutoPASS-regulativet frå 1. juni:

Hisarøy-Mjånes

Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella-Losna

Daløy-Haldorsneset

Askvoll-Gjervik-Fure

Askvoll-Fure-Værlandet

Oldeide-Måløy

Stårheim-Isane

Barmen-Barmsund

Statens vegvesen har allereie teke i bruk AutoPASS på riksvegferjesambanda i Sogn og Fjordane: