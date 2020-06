Sjukepleiarar i heimetenesta i Stad kommune

Berre 20 prosent arbeider i 100 prosent stilling

Stad kommunen har behov for fleire sjukepleiarar til å løyse oppgåvene våre med nødvendig kvalitet, er det eit viktig satsingsområde å motivere og leggje til rette for at fleire sjukepleiarar velje å arbeide i 100 % stilling.