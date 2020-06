Vedtak må følgjast opp

Nyhende

Det skriv Svein Hansen i eit ope brev til ordførar Alfred Bjørlo (V) og viser til samrøystes vedtak i Selje kommunestyre i 2019 der Kommunestyret i Selje gav rådmannen i kommunen fullmakt til å hente inn tilbod på reguleringsarbeidet av fylkesveg 620, og setje i gong reguleringa snarast. Vidare i vedtaket heiter det at reguleringa vert finansiert over disposisjonsfondet til Selje kommune, med ei ramme opp til ein million kroner.

–Klarare kan det vel ikkje seiast, skriv Svein Hansen.

Fylkesveg 620 – Stad har stadfesta vedtaket – Stad kommune har stadfesta vedtaket når det gjeld oppstart av reguleringsarbeid for utbetring av fylkesveg 620.

Trenert?

– På vegner av meg sjølv som tidlegare politikar og framleis aktiv næringsdrivande og busett på nordsida av tidlegare Selje kommune må ein no med rette stille spørsmålet kva skjer med dette vegstykket. Er det slik endå at det dette prosjektet blir plassert bak i køen og trenert og «gløymt» uansett kva vedtak som blir fatta i dei politiske fora. No krev vi som bur her og næringslivet dei rette svara, vi har venta lenge nok, skriv Svein Hansen som understrekar at det må vere lov å minne om dei store inntektene som kjem frå dette området, og som går til fellesskapet i Stad kommune.

Intensjonsavtalen

– Det er også på sin plass å minne om intensjonsavtalen som vart inngått for mellom Eid og Selje kommunar, skriv Hansen som ber om at denne også må gjelde i praksis, skriv Svein Hansen og viser til punkt 4 i intensjonsavtalen «Prinsipp for politisk styring», der det står at kommunestyra vil oppmode dei politiske partia i Eid og Selje til raskast råd å starte samarbeid og felles prosessar for å skape ein vi-kultur i den nye kommunen. Vidare viser Hansen til punkt 10 i Intensjonsavtalen under «Samfunns- og næringsutvikling», der det mellom anna står: «Innanfor fylkesvegar vil dei største utfordringane i den nye kommunen vere vegnettet i og til Selje. Den nye kommunen vil opp mot fylkeskommunen prioritere vegutbetring for å knytte Selje sterkare saman internt og mot nabokommunane, med fylkesveg 620 Årsheimstranda som felles fyrsteprioritet.

Praktisk politikk

Kva skjer?, spør Hansen i brevet til ordføraren.

– Innspel blir lagt i skuffen. Administrasjonen køyrer sin agenda for prosjektet stikk i strid med fatta vedtak i kommunestyret. Ein ting er å snakke om og ha fine formuleringar i festtalar, men som kjent er det det som skjer i praktisk arbeid/politikk som tel. Til denne tid er det skuffande for oss og oppleve dette, kanskje var det ikkje så lurt og slå seg saman? Vi hadde vel forventa oss noko anna, utan å komme nærmare inn på det no, skriv Svein Hansen i eit ope brev til Stad-ordførar Alfred Bjørlo.