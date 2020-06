Tre nye artistar klar for Malakoff

Nyhende

Bjørn Eidsvåg som stod på scena i ei vanskeleg stund under festivalen i 2011, skulle også spele under årets avlyste festival. No er det klart at Bjørn Eidsvåg er blant artistane som tar turen i 2021 i staden.

– I 2011 var han mentor og ei leiestjerne for oss i ei vanskeleg stund. Du gav oss trua på at musikk er viktig, og kanskje spesielt når ein har det ekstra vanskeleg, skreiv Malakoff då den norske musikaren vart klar for festivalen i 2020.

Bjørn Eidsvåg har gjennom si karriere gjeve ut over 20 album og har kjende låtar som «Floden», «Mysteriet deg», «Skyfri Himmel», «Eg Ser» og «Alt Du Vil Ha».

Svensk punk

The Hellacopters som også var blant artistane og banda som skulle spele under Malakoff 2020, er no offisielt klar for festivalen neste sommar. The Hellacopters er eit av dei viktigaste og største skandinaviske rockebanda, og då det kom ei ny rockebølgje på 90-talet var det svenske bandet ein pinoneer saman med Turboneger og Gluecifer. Når dei tar turen til Malakoff 2021, tar dei med seg ein stor låtkatalog som kan beskrivast som ei blanding av punk, garasjerock, garasjepunk og hardrock.

– Ein Malakoffdraum vert realisert når dei svenske rockeheltene står på Malakoffscena i sommar, skeiv Malakoff i ei pressemelding då The Hellacopters vart klar for årets festival.

Norsk poprock

Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers, som også var I lineupen til årets festival, tar turen I 2021. Då vert det klassisk norsk pop og rock blanda med amerikansk country.

Bandet har låtar som «Live the Life» med over 290.000 streams på Spotify, «If I Could Be Your Sunshine» med over 217.000 streams og «Here Comes Winter» med over 213.000 streams.

Desse er klar

Med desse tre nye artistane og banda er totalt tolv artistar av rundt 35 klar for Malakoff 2021. I tillegg til Bjørn Eidsvåg, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers og The Hellacopters, er også Nothing But Thieves, Cezinando, Cult of Luna, Astrid S, Bo Kaspers Orkester, Dagny, Boksassa, Jackbow og Drittmaskin klar.

