Skal dele ut 1000 redningsvestar

Nyhende

Ifølgje ei pressemelding får Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane fleire søknadar om midlar til rednings- og flytevestar kvart år. I år fekk stiftinga ein søknad frå Kalvåg Kystlag som søkte om midlar til 20 redningsvestar, og ideen om å slå saman søknadane og dele ut til lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane som tilbyr aktivitetar ved og på vatn vart til.

No er det klart at det er kjøpt inn 1000 rednings- og flytevestar for rundt 400.000 kroner som lag og organisasjonar som har aktivitet rundt vatn kan søke på. Ifølgje pressemeldinga forpliktar alle som får vestar seg til å låne dei ut vidare til mindre lag og arrangørar lokalt.

– På denne måten får vi vestar ut raskt, og dermed kan mange barn og unge nyte årets sommarsesong i trygge rammer, seier Linda Stenseth, kunderådgjevar i Sparebanken Sogn og Fjordane, i pressemeldinga.

– Det er kjempebra. Veldig kjekt at vi kan bidra til noko som er så positivt, seier Dag-Inge Smedvik i Kalvåg Kystlag om at deira søknad var grunnlag for ideen, i pressemeldinga.

God ide

Onsdag møtte Smedvik og fleire i kystlaget, i tillegg til 5.- og 6.-klassingar på skulen i Kalvåg, opp på Amtskaia i Kalvåg. Stenseth hadde med seg nye redningsvestar som kystlaget no kan ta i bruk.

– Dette er ein kjempegod ide, og redningsvestar er det mange som har behov for. Dette er utan tvil samfunnsnyttig, og det er heilt i tråd med verdiane til banken, seier Stenseth.

Skuleelevane fekk sjølvsagt prøve vestane, og både dei og Smedvik i kystlaget er godt fornøgd.

– Vi har dei siste åra prøvd meir og meir å få til barneaktivitetar, og ein kan ikkje tilby noko ute på sjøen utan å ha redningsvestar. Vi har hatt nokon gamle som no er kasta, og i tillegg er det heller ikkje alle som har eigne vestar. At banken no gir ut gratis redningsvestar er eit veldig bra tiltak, seier Smedvik.

– Om ein ikkje er i ein båtfamilie, så har ein jo kanskje heller ikkje redningsvestar. Gjerne berre ein gammal som ikkje er noko kjekk å ta på seg, og heller ikkje er trygg, legg