– Stad har stadfesta vedtaket

Nyhende

Det seier Stad-ordførar Alfred Bjørlo som understrekar at sjølv om denne type regulering er fylkeskommunen sitt ansvar, så har Stad kommune stadfesta vedtaket i gamle Selje kommune.

Svein Hansen: Vedtak må følgjast opp – Ein ting er å snakke om og ha fine formuleringar i festtalar, men som kjent er det det som skjer i praktisk arbeid/politikk som tel.

–Vi gjer dette for å kome raskt i gong. Utbetring av fv. 620 har topp prioritet for Stad kommune overfor Vestland fylke. Den nemnde vegen stod på marginalista i det gamle fylket. Denne lista er no teken over av Vestland, så no skal i gong med å lage ein ny regional transportplan. Så får vi sjå korleis utfallet av den prosessen blir, seier ordførar Bjørlo.