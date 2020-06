No er ingen koronapasientar innlagt på sjukehus i Sogn og Fjordane

Nyhende

Det har lenge vore ein pasient med stadfesta covid-19 smitte som har vore innlagt på sjukehusa i Helse Førde sitt område. Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal, er det no ingen med stadfesta covid-19 smitte som er innlagt på sjukehusa i Sogn og Fjordane.

Det er totalt åtte pasientar med stadfesta covid-19 som er skrive ut frå sjukehusa i Sogn og Fjordane.

Til no er det 50 personar som har fått stadfesta covid-19 smitta i området. Ifølgje Helse Førde ar det blitt analysert 28 prøver det siste døgnet, og ingen av desse har vore positive. Det betyr at det ikkje har blitt påvist covid-19 smitte sidan slutten av april i dette området.

I Helse Førde har to tilsette av rundt 3000 fått stadfesta smitte. Per dags dato er det to tilsette som er heimeverande eller sjukemelde grunna korona.