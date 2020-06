No er det slutt på varmen

Nyhende

Etter fleire dagar med sol og temperaturar over 20 grader der fleire også kasta seg ut i sjøen for å ta årets første bad, er det no meldt kaldare temperaturar framover.

Ifølgje Yr er det dei komande dagane venta skya vêr og temperaturar på rundt 15–20 grader i områda rundt om i Stad kommune. I helga kan det også kome nedbør, melde Yr. Søndag er det også venta at temperaturane skal falle endå meir, og kan kome på rundt 12–13 grader.

Meteorologane skriv på Twitter at det vert ein smak av haust i Sør-Norge når helga nærmar seg, og dei oppmodar om å byte ut bading og grilling med kakao og ei god bok. Midt-Norge er derimot unntaket, og det er venta sommarvêr til helga.

Neste veke

ifølgje Yr er det framleis usikkert korleis vêret vert neste veke, men om prognosane vert riktige kan det sjå ut til at det vert meir sol og temperaturar på rundt 20 grader i områda rundt Nordfjordeid, og 15 grader i områda rundt Selje.