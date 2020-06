Nyhende

– Eg er veldig skuffa seier Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, i ei pressemelding.

IBU-midlane skal stimulere til lønnsame investeringar i landbruket, og dei vert avsett over jordbruksavtalen. I Vestland er potten tom, difor håpa Felde lenge at det ville kome ein god investeringspakke fredag 29. mai.

– Koronakrisa skapar mange utfordringar, og vi treng ein investeringspakke mot landbruket. Det er uforståeleg at regjeringa ikkje kjem på bana og hjelper oss. Det at potten er tom i Vestland betyr at det er full stopp i nye investeringa ut 2020, seier han i pressemeldinga.

Håpar Stortinget tek tak i saka

– Vi set vår lit til at Stortinget leverer i denne saka, seier Felde i pressemeldinga.

Felde forklarar at regjeringa hadde sjansen, og at dei kunne bidrege med nokre hundre millionar kroner.

– Om staten bidreg med ei krone og bonden med 4 til 7 kroner, får vi veldig mykje ut av ein pakke på 200 til 300 millionar. Ein kan få investeringar på mellom 1 til 1,5 milliardar kroner til eit lokalt næringsliv over heile landet, seier han i pressemeldinga.

– Akkurat no er eg oppgitt, men siste ord er ikkje sagt i denne saka, legg han til.

Saknar tiltak frå Landbruks- og matministeren

– Landbruket har utfordra regjeringa på tiltakspakke også innanfor grønt, knytt til auka kostnader grunna koronautfordringar, seier Felde i pressemeldinga.

I tillegg har den svekka krona gitt stor auke i kraftfôrprisen siste månadane og vi har utfordra regjeringa på tiltak knytt til dette, held Felde fram.

– Per i dag har regjeringa ikkje svart på nokon av dei kostnadsutfordringane norsk matproduksjon har fått knytt til koronasituasjonen og det er uhaldbart at bonden skal ta desse kostnadane sjølv. No må Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kome med tiltak snarast, avsluttar Felde i pressemeldinga.