Trur på ei framtid som bonde

Dyra er rolege og godlynte, og avdråtten auka frå 7900 til 9200 liter mjølk per ku per år

Bygda Aardal ligg om lag eit par kilometer opp frå riksvegen på Reksnes. Garden ligg på 150 meter over havet, og er på 150 mål dyrka mark. I tillegg slår dei gras på tre andre bruk, og kjøper noko fôr i tillegg. Ovanfor Aardal ligg Tømmerstøl på 230 meter over havet, med 12 fastbuande. I Aardal er det no åtte fastbuande. Reksnes skule ligg litt nedanfor, og der var det skule til 1969.