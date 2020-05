Regjeringa opnar opp for jobbreiser i heile Norden utan at ein må i karantene etterpå

Nyhende

NPK-NTB. Jobbreiser til og frå land i Norden vil frå måndag 1. juni ikkje lenger medføre krav om ti dagars karantene.

– Det er veldig viktig for næringslivet, opplyste næringsminister Iselin Nybø (V) på pressekonferansen regjeringa heldt om koronasituasjonen torsdag.

Arbeidstakarar frå dei nordiske landa blir dermed likt stilte, og det blir lettare å nytte arbeidskraft frå fleire land, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette dreier seg om å ta arbeidskvardagen sakte, men kontrollert, tilbake. Ikkje alle møte, forhandlingar og avtalar kan gjerast digitalt, seier Nybø.

– Arbeidskrafta flyt normalt over grensene, anten det er verftsarbeidarar, servicepersonell eller andre. Dette er eit steg i retning av ein meir normal kvardag og er bra for norsk verdiskaping, heldt statsråden fram.

NHO er fornøgd med avgjerda til regjeringa.

– Det at ein no opnar for Norden er bra, men vi håpar regjeringa snart opnar for jobbreiser utan karantene også for andre europeiske land som har smittesituasjonen under kontroll, seier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

Ho understrekar at karantenekrava har vore utfordrande for mange bedrifter.

– Til dømes har bedriftene behov for å halde ved like utstyr, men slit med å få arbeidskrafta inn i landet for å utføre det nødvendige vedlikehaldet, seier ho.