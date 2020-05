Popartist klar for Malakoff

Nyhende

Onsdag kveld vart dei fem første artistane klar for Malakoff 2021, vel ein månad etter at det Malakoff 2020 vart offisielt avlyst. Det var Dagny, Cult of Luna, Jackbow, Bokassa og Cezinando som vart klar onsdag. Alle fem skulle stå på scena under festivalen denne sommaren, men det er no altså klart at dei tar turen i 2021.

Malakoff varsla på førehand at det også torsdag kveld er artistslepp, og totalt fire artistar og band skal offentleggjerast.

– Vi merkar at folk er utruleg gira på å samlast på festival igjen, og spår at festivalsommaren 2021 vert euforisk, fortel festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal, i ei pressemelding.

Svensk band klar

Den første artisten og bandet som vart offentleggjort torsdag er svenske Bo Kaspers Orkester. Bandet skulle spele under årets festival, men tar no turen neste sommar i staden. Bandet spelte også under Malakoff i 2011, og når dei tar turen under Malakoff 2021 vert det ein god blanding av pop, jazz og latinamerikansk musikk når Bo Kaspers Orkester.

Nordfjordsk trash metal

Drittmaskin er også klar for Malakoff 2021. Også dei skulle spele under årets festival, og var saman med Dagny dei første som vart offentleggjort. Drittmaskin leverer Nordfjordsk trash metal, med ei dose med hardcore punk.

Norsk pop

Astrid S er offisielt klar for Malakoff 2021. Den norske artisten var blant dei som allereie var klar for årets avlyste festival. Når ho står på scena under Malakoff 2021, vert dette første gongen ho speler på Malakoff.

Astrid S har hits som Sing It With Me, med over 78 millionar streams på Spotify, I Don't Know Why med over fem millionar streams, I do med over 16 millionar streams, Favorite Part Of Me med over 19 millionar streams og Hurts So Good med over 229 millionar streams på Spotify.

Britiske rockarar

Den siste av dei fire som vert klar torsdag kveld er det britiske rockebandet Nothing But Thieves, som også skulle spele i år. Det britiske bandet toppar hitlistene og spelar konsertar rundt om i verda. Bandet sine hits er blant anna Amsterdam som har over 51 millionar streams på Spotify, Sorry med over 51 millionar streams, Particles med over 19 millionar streams og Forever & Ever More med rundt 18 millionar streams på Spotify.

Lineupen 2021

Med det er desse ni artistane og banda klar for festivalen neste år: Nothing But Thieves, Cezinando, Cult of Luna, Astrid S, Bo Kaspers Orkester, Dagny, Bokassa, Jackbow og Drittmaskin.

I 2020 var The Hellacopters, Flogging Molly, The Hives, Cezinando, Astrid S, Bjørn Eidsvåg, Yungblud, Nothing But Thieves, Bo Kaspers Orkester, Dagny, Cult of Luna, The Hu, Bokassa, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers, Drittmaskin og Jackbow blant artistane og banda som var klar.