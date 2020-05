Sveinung vil bli Venstre-leiar

Nyhende

Sveinung Rotevatn skriv på Facebook i dag at han har bestemt seg for å stille som Venstre-leiar. Han skriv vidare at han håpar på ein god og ryddig prosess fram mot landsmøtet til hausten, og at han gler seg til å stå på vidare for partiet. Det er NRK som melder dette. Rotevatn er i dag klima- og miljøminister.

Noverande Venstre- leier Trine Skei Grande går av på Venstres landsmøte, som skal haldast 26. og 27. september. Landsmøtet skulle opphavleg vere i april, men vart utsett på grunn av koronapandemien.

Leiar 47 år sidan sist vi hadde statsråd Fredag vart Sveinung Rotevatn frå Nordfjordeid presentert som den nye klima- og miljøministeren i Solberg-regjeringa på Slottsplassen.