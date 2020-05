Dei fem første artistane er klar

Nyhende

24. april vart det offisielt at Malakoff 2020 vert avlyst som følgje av koronaviruset. Då presenterte kulturminister Abid Raja reglane for store arrangement i sommar, der det vart klart at forbodet som gjeld store arrangement med publikum over 500 personar, vart utvida til 1. september.

Malakoff Rockfestival 2020 - Tungt og trist med avlyst Malakoff - Det er tungt og trist med avlyst Malakoff, men vi er allereie i gang med å planlegge for neste år, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal.

Onsdag 27. mai, vel ein månad etter avgjersla, slepp Malakoff dei første artistane og banda som er klar for Malakoff 2021, som går av stabelen 22.–24. juli. Malakoff varsla på førehand at totalt fem artistar og band kom til å bli offentleggjort onsdag.

Den første

Det var Dagny som vart den første artisten som er klar for festivalen neste år. Den norske artisten var blant artistane som skulle stå på scena under Malakoff 2020, men det er no altså klart at ho tar turen neste år. Det er verdt å merke seg at det var Dagny som var ein av to artistar som vart først klar for Malakoff 2020. Ho spelte også på Malakoff i 2017 og den gongen opna ho festivalen.

Dagny har låtar som Somebody med over to millionar streams på Spotify, Drink About med over 100 millionar streams og Love You Like That med over 28 millionar streams.

Rock

Det svenske rockebandet Cult of Luna er også klar for Malakoff 2021. Desse var også blant banda som skulle spele på årets festival. Bandet har låtar som The Wreck of S.S Needle med over 1 million streams på Spotify, A Greater Call med over to millionar streams og The Silent Man med over 740.000 streams.

Lokalt band

Det tredje bandet som er klar for Malakoff 2021, er det lokale rockebandet Jackbow. Dei var også blant banda som skulle spele under årets festival.

Norsk trio

Den norske trioen Bokassa er også klar for Malakoff 2021. Når bandet står på scena neste sommar vert det stonerock, punkrock og metall. Bokassa har spelt på nokre av dei største festivalane i Norge, inkludert Malakoff. Den norske rocketrioen stod også på scena under Malakoff i 2018. Bokassa har også turnert saman med eit av verdas største heavy metal-band, Metallica.

Norsk

Den siste som vart offisielt klar onsdag kveld er den norske artisten Cezinando. Hans store nasjonale gjennombrot var på mange måtar låten «Håper du har plass» frå 2017. Cezinando var også blant artistane som skulle spele på festivalen i sommar.

Lineupen 2020

The Hellacopters, Flogging Molly, The Hives, Cezinando, Astrid S, Bjørn Eidsvåg, Yungblud, Nothing But Thieves, Bo Kaspers Orkester, Dagny, Cult of Luna, The Hu, Bokassa, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers, Drittmaskin og Jackbow var artistane og banda som var klar for Malakoff 2020, men som no er avlyst.