Besøksforbodet på sjukeheimar og sjukehus blir oppheva

Nyhende

– Besøksstansen vi har hatt på helse- og omsorgsinstitusjonane våre, har ramma hardt. Mange eldre på sjukeheim har ikkje hatt besøk eller har hatt avgrensa moglegheit for besøk, lenge. Det har vore tunge tider, sa Høie under pressekonferansen på onsdag om koronasituasjonen i Noreg.

– No har vi fått epidemien under kontroll, og vi meiner det er trygt og riktig at vi i større grad opnar opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar. Derfor har vi no endra tilrådingane for sjukehus og kommunane. Det er ikkje lenger besøksstans, sa Høie.

Helseministeren understreka at helse- og omsorgsinstitusjonane skal leggje til rette for at dei innlagde kan få besøk så langt det er mogleg og forsvarleg.

På føde- og barselavdelingane blir det òg opna for at fedrar kan vere der for mor og den nyfødde babyen etter fødsel.

Råd og tilrådingar

Ønska og behova pasienten har for besøk bør kartleggjast og vurderast ut frå forhold som kor alvorleg sjuk vedkommande er, forventa levetid, eventuelle kommunikasjonsvanskar, behov for nærleik og omsorg og lengda på institusjonsopphaldet, opplyser Helsedirektoratet.

Det er Folkehelseinstituttet som har utarbeidd dei konkrete råda om korleis helse- og omsorgsinstitusjonar kan leggje til rette for besøk.

I tilrådingane heiter det at institusjonane må ha rutinar for praktisk gjennomføring av besøk og sjølv vurdere behovet for besøk opp mot smitterisikoen.

Pasientar kan få gåver, gå utandørs, og kommunane må så langt det er mogleg sørgje for å gjenopne dagtilbod som vart stengt under koronaepidemien, står det vidare i tilrådingane.

Tillit til institusjonane

– Nøyaktig korleis smitteverntiltaka blir der du skal på besøk, blir eit samarbeid mellom deg som pårørande og institusjonane. Forholda er ulike. Eg har mest tru på å la dei som er nærast utfordringane, også kan løyse dei, sa Høie.

– FHI og Helsedirektoratet har laga tilrådingar som har lagt vekt på at de som jobbar der ute, skal ha fridom til å finne ut av korleis dette blir til, sa Høie, som innleidde pressekonferansen med å seie at menneske treng kvarandre og å vere saman, i kvardagen, i medgang, i motgang, i glede og i sorg.