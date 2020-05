No blir det breiband

Nyhende

Selje kommune har dei siste åra lagd til rette for utbygging av breiband/fiber i område som i dag har dårleg dekning og som leverandørane ikkje vil bygge ut utan tilskot.

Opplegget no er at Stad kommune søkjer statlege tilskot kvart år og nyttar dette som anleggstilskot til dei som vinn kontrakt om utbygging.

I tillegg til statleg tilskot har det vore naudsynt med tilskot frå fylke, kommunen, private verksemder og ekstra privat brukarfinansiering. På denne måten har ein fått bygd ut Berge-Rundereim, Borgundvågen og i desse dagar startar utbygging av Nordpollen-Flister, Barmøy og Liset.

Koparlinja vert fasa ut

I 2020 har ein tilsegn om tilskot til områda Kjøde-Årsheim, Fløde, Drage og Hoddevik.

Telenor har varsla om at dei vil fase ut koparlinja i desse områda, og det er såleis viktig at fiber kjem på plass.

Stad kommune har gjennom fylkeskommunen lyst ut desse prosjekta på anbod. Kravet er at breibandet skal gi tilgang til internett med høg hastigheit, tv og telefoni. Kundane sjølve vel kva dei vil ha.

I dei siste fiberprosjekta i kommunen har det vore behov for ekstra privat brukarfinansiering. Dette har vore på 5.000 kroner per abonnement. Dette er også lagt inn som føresetnad for utbygging i områda Kjøde-Årsheim-Fløde, Drage og Hoddevik.

I desse dagar ønskjer Stad kommune å kartlegge interessa for tilgang til fiber – med føresetnad om ekstra brukarfinansiering, då dette er ein del av den totale finansieringa, vert det opplyst frå kommunen.