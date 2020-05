Fleire elbilar i Norge

Nyhende

Distrikta taper i høve til byane når det gjeld miljøvenleg bilkøyring Berre 2,17 prosent elbil av total bilpark i Nordfjord Medan nær 20 prosent av personbilparken i Bergen er elbilar, er det berre 2,17 prosent elbilar i Nordfjord. Stryn ligg nær botnen i høve til kommunar i landet i bruk av elbil.

Dei fleste elbilane er personbilar, over 260 000. Her er auken på 33,4 prosent frå inngangen av 2019. Hybridbilar viser ei auke på 19,7 prosent i høve til året før og står for 8,1 prosent av personbilbestanden. Elbilar utgjorde 9,3 prosent av personbilparken.

Dieselbilane held seg stabilt på 1,8 millionar køyretøy totalt. Dieseldrivne bilar utgjer no 54 prosent av heile bilparken.

Bestanden av bensindrivne bilar blei ved inngangen av 2020 redusert til 1,06 millionar eller ein nedgang på 4,3 prosent. Bensindrivne bilar utgjer 31,2 prosent av heile bilbestanden i utgangen av 2019.