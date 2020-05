Dyraste leilegheita i Eid nokon gong

Nyhende

Å flytte inn i ei leilegheit betyr for mange å opne døra for ein ny og meir aktiv livsstil. Som bebuar i Sgaparken Panorama kan ein nytte Sagaparken som tumleplass, utan å måtte jobbe med å halde «hagen» i stand. det er det Stad kommune som står for. I tillegg ligg det ei n y badestrand rett utanfor dørterskelen. Dette er truleg ein viktig grunn til at leilegheitene har vore enkle å omsetje.