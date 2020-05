Andre Sunde, dagleg leiar i Dvergsdal & Sunde AS:

–Sagaparken Panorama - ei suksesshistorie

Etter at Dvergsdal & Sunde har selt 32 av 34 leilegheiter i dei to første byggjestega av Sagaparken Panorama er selskapet no klare til å ta fått på den siste bustadblokka på sjøkanten.