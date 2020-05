Stor pågang av heimlause dyr

Nyhende

Omtrent 90 prosent av dyra som fekk hjelp er katt. I tillegg tok organisasjonen mellom anna hand om 139 hundar og 285 kaniner, fortel Dyrebeskyttelsen Norge i ei pressemelding.

Til saman 6.069 familiedyr fekk direkte hjelp frå oranisasjonen i løpet av 2019. Dette talet er tilsynelatande lågare enn året før, noko som i all hovedsak skuldast at det i år er gjort nokon endringar i innhentinga av statistikken. Totaltala over tal dyr er difor ikkje direkte samanliknbare mellom 2019 og førre året.

I 2019 fann 3.27 sitt for-alltid-heim ved hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelingar, noko som er ein auke på 4,75 prosent i forhold til året før. Som tidligere år rapporterer lokalavdelingane om store mengder av dyr som dei ikkje har kapasitet til å hjelpe. Desse dyra finst ofte i tilknyting til kommunale bustadar, dyresamlarar, landbruket og annan industri. Det betyr at det er mange personar som er klar over dyrevelferdsproblemet, men som unnlet å forholde seg til dyrevelferdsloven si hjelpeplikt og varslingsplikt. Tala fra Dyrebeskyttelsen Norge gir ein oversikt over kor mange organisasjonen klarer å hjelpe, men hjelpebehovet overstig kapasiteten til dei frivillige, påpeikar organisasjonen.