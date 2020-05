No er det fare for snøskred

Nyhende

Etter ein periode med snø og kulde i mai, er det no venta at temperaturen skal stige i Nordfjord. Ifølgje Yr vil temperaturen dei komande dagane ligge på mellom 12 til 20 grader. Det er også venta mindre nedbør enn det har vore den siste tida. Til helga ser det derimot ut til at nedbøren kjem, og temperaturane vil truleg ligge på rundt 11 til 14 grader.

Oransje varsel

Som følgje av vêret, har det heilt sidan 13. mai vore sendt ut eit oransje varsel for snøskred i Indre Fjordane. Dette varselet gjeld i alle fall også tysdag og onsdag denne veka.

Det er grunna auka solinnstråling at det framleis er eit problem med våte skred og svekka fokksnøflak. I tillegg til våte skred og fokksnø, varslar varsom.no at naturleg utløyste snøskred kan skje. Det som er mest utsett skal vere sørlege sektorar tysdag, medan når det gjeld onsdag, er det venta at temperaturen stig ut på kvelden og varsom.no varslar at fleire himmelretningar kan vere utsett.

Grunna frost om natt og morgon vert skredfaren mindre i desse periodane, medan skredfaren vil vere størst frå ettermiddagen.

Nysnø og temperaturauke

Hovudproblemet både tysdag og onsdag er fokksnø i høgda, og den siste tida har det kome ein del snø som kan føre til store skred. Store snømengder og temperaturauke dannar ifølgje varsom.no spenningar i snøen. Det vert difor oppmoda om å unngå område som er utsett for glideskred, og vere forsiktig ved ferdsel på ryggar og toppar ettersom det er store skavlar i fjellet. Varsom.no minner om at skavlbrot kan utløyse skred i underliggande terreng.