Fullbooka, men stille kring hyttene

Nyhende

Geir-Johnny Rye hadde tidleg i sesongen fulltinga for dei to utleigehyttene som han har på Rundereim i Selje. Grendabu hytteutleige ligg nær sjøen, med utsikt mot Barmøya, og har vore gjennom mange år god lokkemat for utanlandske turistar. Dei er tidleg ute med å tinge plass for å oppleve den norske kystkulturen.