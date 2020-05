Arbeidet med ny vassforsyning er godt i gang

Nyhende

Stad kommune skal ta over private Heggjabygda vassverk, som skal knytast til det kommunale vassbehandlingsanlegget på Nor. Derifrå skal det leggjast vassleidning langs botnen på Hornindalsvatnet, med ilandstiging på Flatene.

Det er Kveen AS som har fått oppdraget med å legge leidningen frå Flatene på Heggjabygdsida av Hornindalsvatnet i grøft oppover til eksisterande leidningsnett.

Prosjektleiar i Stad kommune Einar Hessevik fortel at Kveen sin entreprise også omfattar at det eksisterande høgdebassenget til Heggjabygda vassverk skal rivast, og nytt høgdebasseng på 200 m3 skal etablerast. Det skal også lagast til inntak for krisevatn frå elva, som kan knytast til nettet i det eksisterande bygget som huser det noverande reinseanlegget. Bygget skal brukast vidare, men får nytt røyr- og ventilarrangement innvendig.

Frist 1. november

Kveen er no godt i gang med førebuande arbeid. Nedover frå Åsebøen følgjer traseen ein skogsveg eit stykke, og deretter i skogsmark og her må det først skogast, før ein kan ta til med gravearbeidet. Traseen går også litt over dyrka mark på Flatene og Åsebøen.

Lars Helge Kveen reknar med at det skal gå greitt å få arbeidet ferdig innan fristen 1. november. Dei har tre-fire gravemaskiner i gang og eit par lastebilar.

Vassleidning i grøft omfattar til saman om lag 1600 meter. I tillegg til vassrøyr, vert det også lagt ned trekkerøyr for fiber.

Kjekt arbeid

Inne i skogen er anleggsrøyrleggar Sigurd Berge og maskinførar Adrian Nesje godt i gang med å kople saman røyr inne i eit telt. Røyra vert levert i 12 meters lengder, og Sigurd Berge forklarer at samankoplinga skjer ved speilsveis. Først tørkar han røyrendane godt, så blir dei høvla slik at dei er heilt jamne og deretter vaska med isopropanol, slik at dei er heilt reine. Så skjer sjølve sveisinga, der røyrendane blir smelta saman.

– Det er fint og roleg å jobbe her, tykkjer Sigurd, og Adrian er samd.

– Dette er eit artig prosjekt med litt forskjellig arbeid.

Dei to karane tykkjer det er kjekt og variert å jobbe med anleggsarbeid. Og det går stort sett greitt, men nokre utfordringar må ein rekne med. Denne dagen er det ein del kluss med straumaggregatet, som gjer at det vert litt stogg innimellom.

HMS er ein integrert del av kvardagen. Kari Rovde er HMS-ansvarleg og tek hand om kvalitetssikring og risikovurdering. Ho tykkjer det er triveleg å kome seg ut og sjå på anlegg. ‒ – Kjekke karar med god humor, er hennar erfaring med det mannsdominerte miljøet.

Høgt trykk

Prosjektleiar Einar Hessevik fortel at det er betydeleg høgdeskilnad, 180 m, mellom reinseanlegget ved Hornindalsvatnet og det nye høgdebassenget ved Fossane / Sagebakken i Heggjabygda. Dette gjer at ein ved bruk av berre ein pumpestasjon, må bruke sterkare røyr i området nærast vatnet enn det som er vanleg. Vatnet skal pumpast til høgdebassenget via det eksisterande leidningsnettet frå Åsebøen samstundes som det leverer vatn til abonnentane. Når høgdebassenget er fullt, stoppar pumpene og abonnentane får vatn i retur frå høgdebassenget inntil nivået i bassenget søkk til startnivået for pumpene.

Lite å rekne på

Kveen har full rulle og godt med arbeid no, men det er lite å rekne på i marknaden. Lars Helge Kveen hadde gjerne sett at det vart gjeve litt meir gass, ikkje minst når det gjeld arbeid på fylkesvegar. Han legg ikkje skjul på at han gjerne hadde sett at Nordfjord var ei eining også i kommunesamanheng.

– Det er det dummaste som har skjedd at det ikkje vart ein kommune med senter på Eid, seier Kveen og peikar på at alle her i regionen definerer seg som nordfjordingar. Ein felles nordfjordkommune ville vere meir rasjonell å drifte.

Kveen AS har hatt mange oppdrag i Eid, mellom anna gangveg mellom Korsen og Hjellekrysset, høgdebassenget i Leivdalen og dei er no i ferd med å ferdigstille bustadfelt i Torvika. Sjølv om basen er i Stryn, så ser dei på Eid som sitt nærområde og har mange frå gamle Eid på lønningslista.

Leidning på 300 meters djupn

Prosjektleiar i Stad kommune Einar Hessevik opplyser om at det i tillegg til grøfteentreprisen som Kveen AS har fått, er det også ein eigen entreprise for vassleidningen som skal liggje på botnen av vatnet frå Nor til Flatene. Denne røyrtraseen omfattar 5200 meter med vassleidning der store delar ligg på 300 meters djupn Denne entreprisen har ein prislapp på kring 2,5 millionar kroner, medan Kveen sitt arbeid på nordsida av vatnet med legging av røyr, høgdebasseng med meir er på 4,7 millionar kroner.