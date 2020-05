Nyhende

Sjølv om dette er eit opptak gjort tidlegare i veka, så vil Eid Musikklag gå ruta og spele Tappenstrek. For alle som ikkje får lov til å gå i toget i år kan det vere ei lita trøyst å høyre dei kjende og kjære tonane her. Kanskje kan vi sette opp volumet og vere med på marsjen der vi er. I stover eller ute på garsplassen. Vi takkar alle for ein flott og spesiell nasjonaldag.