Skuleelevar med tale til Kongen

Nyhende

I år var det 7. klassingane Cathrine Tonning Seim og Naima Mohammed Ahmed ffrå Nordfjordeid skule som heldt talen til Kongen.

I talen peikte Cathrine og Maima på at Kongen i nyttårstalen sin peika på at det norske samfunnet er bygd på tillit. At vi har skapt eit samfunn der alle bidrar etter evne til eit fellesskap som skal tene til landet og folket sitt beste. Der vi deler både byrder og goder.

- Dette hjelper oss i den tida vi er inne i no. Vi har tillit til dei som styrer landet vårt, at dei veit kva som er det beste for oss å gjere i denne situasjonen. Folket i Noreg har vore flinke til å halde seg til det som er bestemt, sjølv om det har vore tøft for mange. Alle har gjort sitt beste for at vi skal få det bra igjen. Vi er stolte av å bu i eit land der alle menneske er like mykje verdt, uansett alder, helse, hudfarge og kjønn, seier dei to skulejentene i talen til Kongen. .Heile talen høyrer du her.