Folketoget erstatta av bilkortesje

Nyhende

Bilkortesjen besto av svært gamle restaurerte bilar, gamle bilar og ein del som ikkje var fullt så gamle. Både på grunn av smittevernreglane og eit, for å seie det midt eit skikkeleg møkkavêr, var det ikkje særleg folksamt i Eidsgata då kortesjen som køyrde Sjøgata, Almenningen, Eidsgata, Lotevegen og Øyane. I Øyane var det kransenedlegging ved bauten over Sørgande Mor, og butaene over Nordfjordingar fall då dei forsvarte fedrelandet vårt.