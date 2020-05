Ei annleis tid - ein annleis nasjonaldag

Nyhende

Talen til Siri Sandvik var sterkt prega av tida vi var inne i, med strenge restriksjonar på det som er eit normalt daglegliv. Siri minna oss også på kor viktig grunnlova, som vi feirar i dag, er. Ei grunnlov som slår fast at Norge er eit land med folkestyre, som byggjer på maktfordelingsprinsippet og menneskerettar. I og med at ho snakka til bygdefolket på Stårheim, var ho også innom den enorme dugnadsånda som pregar bygda. I talen nemner ho spesielt den flotte leike-/aktivitetsplassen som no er i ferd med å bli fullført ved Stårheim skule.