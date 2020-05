Nyhende

-Då eg vart spurt om å halde tale for dagen 17.mai bad eg om litt betenkningstid. Det er ei ære å verte spurt og aldri så lite skummelt. Så kom eg på at dette ville vere fyrste 17.mai i Selje i nye Stad kommune. Eg kunne ikkje seie nei til å vere med på noko så historisk. Sidan har det vist seg at dette ville verte ein meir historisk 17.mai enn vi i vår villaste fantasi kunne forut sjå, seier Mona som også peikar på at til og med her i Selje vart livet snudd på hovudet.

-Vi har opplevd både ein og fleire stormar, gjerne med orkan i kasta. Vi har halde oss i ro medan det sto på, og gått ut og rydda oppatt etterpå . Dei store og dramatiske hendingane har vi i nyare tid vore skåna for. Brått vart vi ein del av den store verda , og vi kjempa mot den same, usynlege fienden. Der det viktigaste og mest effektive våpenet mot fienden var god handhygiene og avstand. Eg vil sitere artisten Sigrid, i songen: Home to you, seier ho: «But I see the world so different now, But theres a place by the sea and thats my town»