- No er eg veldig glad for at elevane er tilbake

Nyhende

Namn: Ellen Rundereim

Alder: 42år

Bustad: Flatraket

Familie: Gift med Andreas (46), borna Njål (19), Tuva (16) og Odin (11).

Husdyr: Ingen

Yrke: Rektor på Flatraket skule

Bil: Ein liten, raud Volvo C30





− Fortel litt om jobben din.

− Å vere rektor betyr at eg har ansvar for å drive og utvikle skulen med dei ressursane eg har fått tildelt. Både elevar og tilsette skal oppleve at skulen er ein stad der det er trygt og godt å lære og arbeide. Alle skal utvikle seg positivt, og målet mitt er at alle skal kjenne glede og meistring kvar dag. Foreldre skal og kjenne seg trygge på at borna deira vert tekne vare på ein god måte.

Ein del av tida underviser eg også, og det er sjølvsagt kjekt. Å vere i klasserommet gjev meg positiv energi.

− Kvifor har du valt dette yrket?

− Eg vart tidleg kjærast med mannen min, og vi har alltid vore einige om å busetje oss her heime. Då var det viktig å velje yrke litt ut frå kva jobbar ein kunne få her. Det var aldri aktuelt med noko anna enn å jobbe med menneske, så valet stod mellom lærar og sjukepleiar. Etter nokre år som lærar vart det mogleg for meg å bli rektor, og den sjansen kunne eg ikkje la gå frå meg. Eg har vore rektor i nesten åtte år.

− Kva jobba du med tidlegare?

− I ungdomstida jobba eg både på butikk, kafé og på sjukeheim.

− Kva er draumeyrket?

− Eg har alltid blitt imponert over dei som kan setje seg ned ved eit piano og spele og syngje. Eg kan ingen av delane, og er dessverre ikkje spesielt musikalsk heller. Men om eg kunne velje noko heilt utan å tenkje på evner og føresetnader, skulle eg gjerne kunna spele og syngje. Om eg ville hatt det til yrke, veit eg ikkje, men kanskje musikar i tillegg til rektor?

− Kva er det kjekkaste med jobben din? Og det kjedelegaste?

− Det kjekkaste er heilt klart å få vere saman med elevar og tilsette. Det er alltid noko som skjer, og dagane går veldig fort. Vi er ein samansveisa gjeng av tilsette på Flatraket skule, og det er utruleg triveleg å jobbe der. Kjedeleg? Nei, det veit eg ikkje. Det einaste er kanskje dei gongane eg har så mykje kontorarbeid at eg må late att kontordøra, og sitje for meg sjølv for at eg skal klare å gjere ferdig det eg skal. Då går tida frykteleg sakte, og eg vert fort rastlaus. Dersom eg høyrer latter og skrål på personalrommet, må eg berre ut til dei andre.

− Kva er det viktigaste for å trivast på ein arbeidsplass?

− Å kjenne kvarandre godt og vere trygge på kvarandre, meiner eg er viktig. I tillegg må ein vere flinke til å støtte kvarandre. «Å hjelpast åt når det trengst», er noko vi set høgt på skulen vår. I tillegg ler vi mykje! Humor og godt humør er viktig.

− Kva ville du bli då du var barn?

− Eg drøymde om å bli frisør, som veldig mange jenter på min alder gjorde. Eg kom aldri lenger enn å skamklippe eit par barbiedukker.

− Kva er dei største utfordringane i jobben som rektor?

− Det er å sikre god undervisning for alle elevane dersom ressursane er knappe. Heldigvis har eg tilsette som ikkje er redde for å ta eit tak, og som finn gode løysingar saman med meg når det trengst.

− Trur du at du har den same jobben om fem år?

− Eg trivst utruleg godt som rektor ved Flatraket skule, og kan ikkje sjå kva jobb som kan matche denne jobben. Så, ja, eg vi tru at eg sit her om fem år også.

− Kva er siste boka du las eller siste serien då såg?

− Den siste boka eg las var «Bunnfall» av Jørn Lier Horst. Siste serien eg såg var «After life».

− Korleis har koronapandemien påverka jobben din?

− Skulekvardagen blei snudd opp ned i løpet av ei helg. Eg er imponert over den evna dei tilsette har hatt til å omstille seg. Det er heilt klart ikkje noko særleg å drive skule med alle elevar og tilsette heime, men eg må seie at det har gått veldig bra. Elevar og tilsette jobba godt, og foreldra har vore positive. Mykje av det vi har lært dei siste vekene, tek vi med oss tilbake til skulen. No er eg veldig glad for at alle elevane er tilbake. Sjølv om mykje av tida går med til å vareta smittevernrutinane, er det uansett betre enn å vere heimeskule-rektor.

− Kva er det beste med å bu på Flatraket?

− At eg har mange gode vener og stor familie rundt meg. I tillegg ligg bygda veldig sentralt til i forhold til tettstadane rundt. Eg kan heller ikkje unngå å nemne at vi har den vakraste utsikta frå stoveglaset som eg veit om. Det er vel knapt noko vakrare enn å sjå sola gå ned i Stadhavet ein fin sommarkveld. Det einaste eg skulle ønske var at fleire av syskena mine hadde valt å busetje seg her.

− Er det noko du brenn for på heimplassen?

− Vi er akkurat i gang med å planlegge ei stor oppgradering av uteområdet på skulen, noko eg gler meg veldig over. Både FAU, Flatraket idrettslag, Bygdas vel og Stad kommune arbeider i lag om planane. Det er veldig spennande å sjå kva vi kan få til saman.

− Kva gjer du på fritida?

− Eg prøver å vere til stades som mor og kone. Eg har lært meg å strikke i vaksen alder, noko som eg likar veldig godt. Dei siste åra har eg blitt stadig meir glad i å gå turar i fjellet saman med mannen min og ungane.

− Kva har du på nattbordet?

− Saman med mobiltelefonen ligg framleis den siste boka eg las. Eg må snart kontakte bibliotekaren.