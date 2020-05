Nyhende

Under ein fartskontroll UP hadde i Olden fredag måtte ein bilførar levere frå seg førarkortet etter å ha køyrt i 91 kilometer i timen i 60-sona.

I den same kontrollen vart skrive ut 14 forenkla førelegg for høg fart. Høgaste fart vart målt til 85 km/t for dei bilførarane som fekk forenkla førelegg. Grensa for førarkortbeslag ligg på fart over 85 km/t, så her er det ein som har hatt flaks.