Aslak Lefdal reagerer sterkt på at det som ser ut som bitar av flagg blir brukt som dukar. Han meiner at dette ikkje er rett bruk av flagget, og at det kan bli tilsølt.

– Det vil vere betre om ein pyntar med bjørk og små flagg i ein vase.

Å bruke bitar av flagg for å ha på borda, har han derimot slett ikkje sansen for.