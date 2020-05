Nyhende

Tysdag gjennomførte UP fartskontroll i 80-sona på rv15 på Haugen. UP melde om liten trafikk og at det berre vart skrive ut eitt forenkla førelegg for høg fart. Vedkomande som fekk førelegget køyrde i 90 km/t. UP hadde også fartskontroll i 50-sona på Lotevegen onsdag, her vart det skrive ut ni forenkla førelegg for for høg fart. Høgaste fart i 50-sona vart målt til 60 km/t.